ИА «Ореанда-Новости». Правительство России поменяло систему премирования работников творческой сферы.

Об изменении системы ежегодных премий Правительство сообщило на своём сайте. В кабмине было принято решение о сокращении премий и увеличении их размеров, заменив количество качеством.

Так, ранее кабмином вручались двенадцать премий по два миллиона, три премии Фёдора Волкова по сто тысяч и пятнадцать премий «Душа России» по сто тысяч. Все эти награды вручались тем, кто совершил достойный вклад в развитие культуры и разных её сфер.

Теперь же количество премий сократится. С 2020 года будет вручаться шесть премий правительства по три миллиона, одна премия имени Фёдора Волкова, которая также составит три миллиона, пять премий «Душа России» по пятьсот тысяч и семь премий имени Луначерского по триста тысяч рублей.