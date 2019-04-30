ИА «Ореанда-Новости» Нидерландская Talpa Media компания, которая является обладателем прав на шоу «The Voice» (Голос) пристально следит за ситуацией, которая развернулась на фоне победы дочери Алсу в шестом сезоне проекта на Первом канале «Голос. Дети». Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение Talpa.

В Talpa отметили, что «Первый канал» привлёк к расследованию независимых экспертов из компании Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак.

В финале шестого сезона «Голос. Дети» победу по итогам зрительского голосования одержала дочь известной российской певицы Алсу Микелла Абрамова. Многие, в том числе участники проекта, наставники и «Первый канал», сочли результаты голосования «аномальными».