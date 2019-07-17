ИА «Ореанда-Новости» . В сети разгорелся спор о том, насколько часто нужно стирать подушки. Его начала пользовательница сайта Mumsnet с ником StrawberrySundance. По словам женщины,. Она рассказала, что пользовалась различными кремами, старалась пить больше воды, регулярно стирала наволочки, однако потом осознала, что. Партнёр StrawberrySundance осудил её, и

Многие признались в том, что поступали точно так же. Однако часть пользователей отнеслись к словам рассказчицы негативно. «Не могу представить, как можно спать на подушке десять лет и не стирать её!», — объясняла свою позицию KingMidasAteMidges.

Другие юзеры подтвердили, что действительно стирают сами подушки. «Я стираю их раз в год или когда на них попадает сильная грязь. Обычно делаю это летом, чтобы можно было просушить их на улице», — написала одна из пользовательниц. Часть женщин согласились с тем, что стирка вредит подушкам, которые со временем теряют из-за неё форму.

Некоторые настаивали на том, что подушки необходимо менять раз в полгода или чаще, однако натолкнулись на критику со стороны остальных. «Неудивительно, что планета в таком плохом состоянии, если кто-то выкидывает подушки каждые шесть месяцев», — возмутился один из юзеров.

Напомним, в мае 2019 года предметом спора в сети стало использование туалетной бумаги. Одни утверждали, что использование девяти рулонов в день — нормальная практика, но далеко не все были с ними согласны.