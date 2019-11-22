Об этом Николаева заявила во время предварительного слушания иска, проходившего в московском Тверском суде.Николаевой было сказано, что Гагарина никаких прав Кормухиной не нарушала. Также она заявила, что иск под собой не имеет никаких доказательств.Судебное разбирательство по этому делу пройдёт 18 декабря. По заявлению Кормухиной, аранжировка к песне "Кукушка" была сделана для неё Алексеем Беловым. Певица утверждает, что сын Виктора Цоя Александр Цой одобрил создание этой аранжировки. Ранее Кормухина заявила, что аранжировки к песни "Кукушка", которую исполняет Гагарина, очень похожа на аранжировку к этой же песне в её исполнении.