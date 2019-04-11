ИА «Ореанда-Новости» Писатель-сатирик Михаил Жванецкий восстанавливается после перелома руки, каждое утро  он посещает врачей и делает процедуры.  Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя артиста Олега Сташкевича.

Писатель перенёс уже две операции из-за смещения кости, на сегодняшний момент сатирик должен принимать антибиотики и соблюдать постельный режим.

Из-за травмы юбилейный концерт Жванецкого,  который должен был пройти 14 апреля в Светлогорске Калининградской области, был перенесён на 9 июня.  6 марта советскому  и российскому  писателю-сатирику, народному артисту России Михаилу Жванецкому  исполнилось  85-лет