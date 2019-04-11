ИА «Ореанда-Новости» Писатель-сатирик Михаил Жванецкий восстанавливается после перелома руки, каждое утро он посещает врачей и делает процедуры. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя артиста Олега Сташкевича.

Писатель перенёс уже две операции из-за смещения кости, на сегодняшний момент сатирик должен принимать антибиотики и соблюдать постельный режим.

Из-за травмы юбилейный концерт Жванецкого, который должен был пройти 14 апреля в Светлогорске Калининградской области, был перенесён на 9 июня. 6 марта советскому и российскому писателю-сатирику, народному артисту России Михаилу Жванецкому исполнилось 85-лет