ИА «Ореанда-Новости» В Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской в августе пройдёт цикл концертов «Органные вечера на Ковенском».





4 августа 2019, воскресенье, 16 часов

На перекрестке времен: Бах и Таривердиев

В концерте талантливой органистки Эльноры Гросс встретятся две страны, две эпохи, Бах и Таривердиев. Творчество Баха раскроется во всей полноте, представив его органное наследие в самых разнообразных жанрах: в числе которых развернутый цикл из прелюдии и фуги, трио- соната и хоральная обработка. Величайший мелодист, не знающий равных в музыке кино, Микаэл Таривердиев писал и в академическом формате, а его любимым инструментом, как и у Баха, был орган. Премьера органной симфонии «Чернобыль» состоялась в Большом зале Московской консерватории и стала символическим реквиемом, запечатлевшим трагические события. Второй концерт для органа «Полифоническая тетрадь» был создан, как и «Чернобыль» в 1987 году. Здесь композитор точно следует канонам барочного концерта, которые удивительно органично сочетаются с современным языком высказывания. Это дань классической органной традиции, пронизанная аурой XX столетия. На перекрестке времен – встреча Баха и Таривердиева.

Исполнитель: Лауреат международных конкурсов Эльнора Гросс, орган Санкт-Петербург









11 августа 2019, воскресенье, 16 часов

Золотой век барокко. Голос и орган

Барокко. Калейдоскоп непрекращающихся празднеств, театральность, роскошь кружев и сверкание золота. Впечатляющая музыкальная панорама Золотого века бароко. Германия – Бах и Гендель, Италия – Каччини и Вивальди. Блистательная эпоха услад для тела и души: красочные фейерверки, роскошные туалеты, гастрономические изыски и неподражаемая МУЗЫКА! В программе концерта – вокальные и органные шедевры одной из самых ярких эпох в истории человечества. В каждой стране этот причудливый стиль формировался по-разному, но наибольшее количество известных и плодовитых композиторов удивительной эпохи породили Германия и Италия. Золотой век барокко – творческий союз одного из самых известных органистов современности Даниэля Зарецкого и китайской вокалистки Ли Гэ.

Исполнители: Ли Гэ, сопрано, Китайская народная республика, Заслуженный артист РФ Даниэль Зарецкий, орган





18 августа 2019, воскресенье, 16 часов

Орган в Голливуде: Бах и Моцарт в компании Гарри Поттера

Хорошо известная своими яркими и неожиданными программами органистка Мария Блажевич приглашает прогуляться по самым известным голливудским фильмам в компании Короля инструментов. На органе неподражаемо звучит все: и музыка из «Звездных войн», и треки из «Пиратов карибского моря», «Интерстеллара», «Гарри Поттера», «Властелина колец», «Хроник Нарнии», «Титаника», «Гладиатора», «Трансформеров»...и многое-многое другое! «А при чем тут Бах, Моцарт и Бетховен?» — спросите вы. Всё очень просто! Ведь музыка этих гениев постоянно звучит в многочисленных фильмах, да и как может обойтись органный концерт без классических хитов? А про Вольфганга Амадея Микаэл Таривердиев когда-то сказал так: «Если бы Моцарт жил сегодня, то он непременно писал бы музыку к кино». Орган в Голливуде: Бах и Моцарт в компании Гарри Поттера – классика и музыка голливудского кино.

Исполнитель: Лауреат международных конкурсов Мария Блажевич, орган, Тюмень





24 августа 2019, суббота, 20 часов

Бах и Вивальди – встреча в XXI

Иоганн Себастьян Бах и Антонио Вивальди — два гения, надолго забытые после своего головокружительного восхождения. В их творчестве развитие немецкой и итальянской музыки блистательной эпохи барокко достигло апогея. Пусть Бах и Вивальди никогда не встречались на протяжении своей земной жизни, на афишах многочисленных концертов XXI века их музыкальные диалоги происходят достаточно часто. На этот раз неистовый итальянский аббат и лейципгский кантор встретятся в концерте известной петербургской органистки Натальи Михайловой. Иоганн Себастьян представлен разнообразными жанрами своего богатейшего органного наследия: это монументальные фрески, в числе которых, и знаменитая Токката и фуга ре минор, и Прелюдия и фуга ля минор, по своим масштабам претендующая на статус органной симфонии, и хоральная обработка, в жанре которых Баху не было равных, и транскрипция знаменитой ре мажорной арии из оркестровой сюиты. Бах столь высоко ценил творчество Вивальди, что основательно его изучив, создал целый ряд гениальных органных транскрипций инструментальных концертов ради собственного удовольствия. Один из них, ля минорный, пользующийся особой популярностью, как у органистов, так и у публики, прозвучит в концерте «Встреча в XXI».

Исполнитель: Лауреат международных конкурсов Наталья Михайлова, орган Санкт-Петербург





25 августа 2019, воскресенье. 16 часов

Большой органный диалог. Бах, Маршан, Регер, Кушнарев

Одна из самых талантливых и ярких петербургских органисток молодого поколения Лилия Печенкина вступит в большой диалог с композиторами разных стран и эпох. Бах и Маршан, Таривердиев и Вьерн, Регер и Кушнарев пересекутся в пространстве одного концерта. Несостоявшаяся музыкальная дуэль между Бахом и Маршаном. Бегство Маршана из Дрездена накануне инструментального состязания с Бахом – одна из самых популярных музыкальных историй. Музыка Макса Регера, позднего романтика и неоклассика в одном лице, оставившего воистину необъятное наследие для Короля инструментов, продолжит немецкую линию концерта. Франция эпохи расцвета симфонического органа представлена творчеством Луи Вьерна, великого виртуоза, непревзойденного мастера импровизаций, творца гениальных органных симфоний. Тема развернутых монументальных органных фресок продолжится в звучании Первого концерта для органа Таривердиева «Кассандра», премьера которого состоялась в 1985 в Западном Берлине. Органично вписано в драматургию концерта удивительное по своей глубине и эмоциональному воздействию сочинение петербургского композитора XX столетия Христофора Кушнарева – Пассакалья. Большой органный диалог – от Баха до Таривердиева.

Исполнитель: Лауреат международных конкурсов Лилия Печёнкина, орган Санкт-Петербург



