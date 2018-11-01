ИА «Ореанда-Новости». Из-за трагедии в Керчи премьера спектакля "Крокодил души моей" была перенесена на 10 ноября. При этом все приобретенные на октябрьский показ билеты остались действительными. В связи с возникшим ажиотажем театр принял решение дать сразу два показа премьерного спектакля: 10 ноября в 19.00 и 11 ноября в 20.00.

«Если боитесь одиночества, то не женитесь»

Этот парадокс из записной книжки Чехова не знаком ни одному из персонажей нового спектакля Театра Эстрады. Все они уверены, что кто-то другой спасет их от скуки, бессмыслицы и одиночества, заполнит зияющие внутренние пустоты, отведет страх посмотреть на себя в упор.

В отличии от умного автора в шляпе и пенсне, персонажи чеховских рассказов не знают, что рядом с другим их одиночество станет еще мучительнее. В молодой задорной надежде на личное счастье они поют комические куплеты и госпелы, читают рэп и пародируют телек, но опытный зритель знает, что будет, когда стихнет громкая музыка.

Снова где-то (может, в душах?) раздастся звук лопнувшей струны. Всем станет понятно, что опять ничего не сбылось и никуда не деться. Но говорить об этом всхлипывая так же пошло, как называть возлюбленную «зайка моя».

«Кашалотик мой милый», «лошадиная моя собака» и, наконец, «крокодил души моей». Так в переписке называл Чехов свою невесту, а потом и жену, актрису МХТ Ольгу Книппер-Чехову. В этих прозвищах – ирония, радость творческой игры и подлинное чувство. Ирония, творческая фантазия, жажда любви и стали мотором этой карусели – спектакля «Крокодил души моей».

Режиссер Александр Кладько о спектакле:

«Молодые артисты Театра Эстрады решили бросить себе вызов. Появилось желание найти своего, не «махрового» Чехова. И, при этом, соединить его с эстрадой. Задача не из простых. Моя роль была скромнее. Быть их первым зрителем. Смотреть, что понятно, а что не понятно. Где скучно, а где наоборот, «пересолили» шутками! И... не мешать. Не давить своим авторитетом».

Аристы Театра Эстрады о спектакле:

«Чехов наш. Он такой же наш, как рейв, вайп и хайп.

Да, мы не любим футляры сюртуков и корсетов. Но к летящим юбкам сегодня так идут тяжёлые мартинсы.

Да, мы не верим сентиментальным слезам и признаниям, но и Чехову не нравились актёрские всхлипы во время читки «Трёх сестёр» в Московском Художественном.

Да, мы не ценим тонкие акварельные переходы, предпочитаем резкость и неон. В полутонах так просто спрятать ложь и пустоту.

А Чехов, как и мы, ненавидел ложь и пустоту. И в этом смысле Чехов – наш Че Гевара.

Мало кто из классиков школьной программы выдержит нас, таких. Мало к кому из классиков можно сегодня прийти как к своему и поговорить о депрессии, неудачах, прокрастинации, одиночестве и любви. К Чехову – можно. Вот мы и пришли. И вас зовём.

Чеховские персонажи из простых историй выдерживают наши яростные споры и громкий хохот, и не капризничают, если вместо романса мы заставляем их читать рэп или петь блатняк.

Пусть говорят, что если так трясти рассказами Чехова, они разорвутся. А мы считаем, что так на них не сядет пыль.

#играемвчехова



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Режиссер-постановщик А. Кладько

Художник-постановщик А. Уланов

Хореограф-постановщик И. Ляховская

Художник по свету И. Тупикин

Хормейстер А. Ероносов

Музыкальный руководитель Б. Бирман

Категория: 12+

Продолжительность: 2 часа 10 минут





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