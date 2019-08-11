ИА "Ореанда-Новости" Информацию об этом разместила в Twitter киностудия Universal Pictures.





К такому шагу компанию подтолкнули недавние инциденты со стрельбой в американских штатах.





Вначале была приостановлена лишь маркетинговая кампания фильма под названием «Охота». Поразмыслив, студия решила и вовсе отменить премьеру. Universal Pictures объяснила, что сейчас «не время» для подобных кинолент. Однако компания пообещала и впредь поддерживать кинематографистов и создателей фильмов со смелыми идеями.





Сюжет триллера «Охота» разворачивается в лесной глуши. 12 человек узнают, что им предстоит стать участниками жестокой игры под названием «охотник – жертва». В развлечении, придуманном для богатых людей, они будут играть роли жертв.