ИА «Ореанда-Новости». Владимир Пресняков-старший прокомментировал блат на шоу «Голос». По мнению композитора, подобные ситуации не редко случаются на российском телевидении.

Пресняков-старший рассказал «Собеседнику», что часто участие в конкурсах на телевидении сопряжено со связями и блатом. Он отметил, что не понимает, каким образом участники попадают на шоу и проходят дальше. Это всё зависит от «вкусовщины», считает музыкант.

Композитор подчеркнул, что часто бывает так, что выступает талантливый парень, к которому не поворачивается ни один из наставников.

Музыкант обратил внимание, что в последнее время подобные шоу потеряли свою свежесть и стали неинтересными. Он также связал это с тем, что раньше наставниками становились фигуры, имеющие большой авторитет в музыкальном мире. Сейчас ситуация изменилась, полагает Пресняков-старший.