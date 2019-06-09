ИА «Ореанда-Новости» Пресс-секретарь продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин сделал фото бутылок обычного сока и средства для прочистки труб «Крот», чтобы продемонстрировать, как можно перепутать напиток с опасным химикатом. Фото публикует «Федеральное агентство новостей».

На фотографии стоящих рядом бутылок сложно определить, содержимое которой из них является смертельно опасным, так как все они похожи по цвету и форме. Горжанкин отметил, что на бутылке «Крота» отсутствует фиксатор на крышке, а запах средства не сильный.

Продюсер Барри Алибасов сейчас находится в медикаментозном сне, в который его ввели медики, после того, как он случайно выпил вместо сока очиститель для труб.