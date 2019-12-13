В пресс-службе лидера Белоруссии сообщили, что в пятницу Лукашенко встретился с преподавателями и студентами медуниверситетов. Одна студентка спросила белорусского лидера о том, чему бы в жизни он хотел научиться. Лукашенко ответил, что владеет общими знаниями в различных областях. Он уточнил, что хочет не расширять свои познания, а углублять их.Лукашенко также рассказал о том, что младший сын его занимается музыкой. Глава Белоруссии пошутил, что в музыке даже углубиться не смог: кода пробовал сыграть несколько композиций, он обнаружил, что просто забыл, как нужно попадать по клавишам.