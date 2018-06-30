



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре заявил, что чемпионат мира по футболу, который в настоящее время проходит в России, является одним из лучших в истории. Он отметил, что в вопросах безопасности организаторы мундиаля перестарались, но это вполне объяснимо. По словам президента Федерации футбола Франции, российские города чистые, на стадионах и трибунах соблюдён полный порядок, а местные жители очень приветливые.

Кроме того, по мнению Ноэля Ле Гре, чемпионат мира по футболу сыграл значительную роль на сближение двух стран – России и Франции, а также двух президентов - Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Ле Гре признался, что этого хотелось бы всем, так как в настоящее время в мире складываются сложные ситуации и не всегда получается с лёгкостью их разрешить. Работа французского лидера Эммануэля Макрона относительно урегулирования отношения проходит беспрерывно. И взаимодействие с такой неоспоримой мировой державой, как Россия, должно протекать естественно и иметь длительный срок, отмечает президент Федерации футбола Франции.





Напомним, что сборная Франции вышла из группы и открыла этап 1/8 турнира в матче против сборной Аргентины 30 июня на московском стадионе «Лужники». Главным тренером французской национальной команды является Дидье Дешам, который стал рекордсменом сборной страны по количеству игр в роли наставника. Сегодняшняя игра с аргентинской сборной – восьмидесятая по счёту для Дидье Дешама в качестве главного тренера. Французский тренер возглавляет национальную команду с 2012 года. Под руководством Дидье Дешама французская сборная одержала 49 побед, 15 раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений. Два года назад на чемпионате Европы главный тренер французской национальной сборной привёл команду ко второму месту.