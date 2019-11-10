ИА «Ореанда-Новости» Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил концерт композитора Александры Пахмутовой и поздравил её с 90-летним юбилеем.

Политик поднялся на сцену Большого театра и вручил ей букет цветов. Президент сообщил, что артистка награждается орденом Андрея Первозванного, которая является высшей наградой страны. Церемония вручения будет проведена в Кремле позже.

Днём ранее Пахмутова провела в Большом театре репетицию юбилейного выступления.

Александра Пахмутова обнаружила склонность к сочинению музыки в возрасте трёх лет. В 1953 года она окончила Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского по классу композиции. Известна как автор множества песен, музыки к кинолентам, произведений для оркестра.