ИА «Ореанда-Новости» . Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган побывал на свадьбе полузащитника лондонского «Арсенала» Месута Озила.

Как сообщает Daily Mail, бракосочетание прошло в Стамбуле. Соответствующее видео опубликовано в Twitter. На кадрах видно, как турецкий лидер вместе со своей женой Эмине Эрдоган присутствует на церемонии бракосочетания. Глава государства сказал молодоженам напутственные слова и пожелал долгой совместной жизни.

В мае 2018 года Эрдоган встретился с Озилом и игроком английского «Манчестер Сити» Илкаем Гюндоганом, находясь с рабочим визитом в Лондоне. Фотографии встречи вызвали волну возмущения в Германии, гражданами которой, в свою очередь, являются оба игрока турецкого происхождения. Немецкие политики заявляли, что таким образом футболисты поставили под сомнение их верность демократическим ценностям.

22 июля Озил объявил о своём решении завершить карьеру в сборной Германии. По его словам, власти Германии пытались использовать его турецкое происхождение в качестве инструмента политической пропаганды. «Когда мы побеждаем, в глазах главы Немецкого футбольного союза Райнхарда Гринделя я немец, но иммигрант, когда проигрываем», — написал 29-летний футболист в Twitter.

Турецкие политики приветствовали решение футболиста. Глава турецкого Минюста Абдулхамит Гюль назвал решение Озила «голом в ворота фашизма». «От всего сердца выражаем свою поддержку в связи с решением нашего брата Месута Озила», — написал в Twitter министр по делам молодёжи и спорта Мехмет Касапоглу. Слова поддержки также опубликовал там официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.