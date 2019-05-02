ИА «Ореанда-Новости». В четверг, 2 мая, лидеры двух стран возложили венок к могиле Леонардо да Винчи, который умер во французском городе Амбуаз 500 лет назад. Совместный визит президентов Эммануэля Макрона и Серджо Маттареллы был призван продемонстрировать свою приверженность исторической памяти и культурным объектам, объединяющим две страны.

К слову, останки итальянского Мастера Эпохи Возрождения едва не были безвозвратно утрачены. В 1516 году 64-летний Леонардо да Винчи принял приглашение от молодого французского короля Франциска I приехать в Амбуаз, в центральной Франции в замоке Клос Люс. Здесь он умер 2 мая 1519 года и был похоронен через четыре дня в часовне Клос Люса, согласно его пожеланиям. Но останки Мастера пропали в 1811 году, когда памятник был разрушен новым владельцем замка. Останки Леонардо да Винчи были в конечном итоге идентифицированы в 1863 году во время археологических раскопок и были перезахоронены в близлежащем замке Амбуаз в часовне Святого Юбера, которую Макрон и Маттарелла посетили в этот четверг.

После возложения венка главы государств направились в замок Кло Люс на обед, а затем отправились в близлежащий замок Шамбор, знаменитые винтовые лестницы которого были в своё время вдохновлены работами Да Винчи.