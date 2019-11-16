ИА «Ореанда-Новости». Иосиф Пригожин прокомментировал возможное появление Бузовой на Евровидении.

Об этом сообщает телеканал НСН, в эфире которого Пригожин высказался по поводу появления Бузовой на Евровидении.

По словам российского продюсера, на международном конкурсе бывали певцы и похуже, чем Ольга Бузова. Он отметил, что вряд ли кто-то сможет запретить ей поехать туда.

Певица заявила о планах исполнить английскую песню на европейском музыкальном конкурсе певцов Евровидении на своём выступлении, которое состоялось ранее на неделе. Она не уточнила, в каком году собирается поехать и представлять страну, однако пообещала взять на Евровидение подарок поклонника.

Пригожин также подчеркнул, что останется вопрос о её живом пении. Как известно, на конкурсе запрещено использовать фонограмму, что усложнит задачу, поставленную перед Бузовой. «Может быть, она подтянется», - добавил продюсер.