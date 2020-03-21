ИА «Ореанда-Новости». Иосиф Пригожин прокомментировал решение о представлении на «Евровидении» новых песен конкурсантов. Продюсер заявил, что данное решение кажется ему логичным.

Пригожин отметил, что настали такие обстоятельства, при которых уже никого не волнует мнение организаторов «Евровидения». Он также обратил внимание, что через год песня, выпущенная недавно, устареет. Поэтому это логичное решение, заключил он.

«Ничего страшного, напишут новую», - добавил продюсер.

Ранее организаторы «Евровидения» отменили конкурс из-за пандемии коронавируса. Затем было принято решение о том, что участники должны будут выступить с новыми песнями в 2021 году.





