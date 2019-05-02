02.05.2019, 00:21
Пригожин вступился за Алсу за право участвовать в Евровидении
ИА "Ореанда-Новости" Сегодня стало известно, что популярная исполнительница Алсу примет участие в песенном конкурсе "Евровидение - 2019" в качестве ведущей. Известный российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал предстоящее участие артистки, где ей будет отведена ответственная роль оглашения результатов голосования.
Пригожин заявил, что артистка "на все сто процентов" вправе поехать на это состязание. Продюсер призвал всех, кто недоволен этой ситуацией, быть более терпимее к участию певицы в Евровидении. Пригожин высказал недовольство по поводу нападок на артистку в связи с победой её дочери Микеллы Абрамовой в телевизионном проекте "Голос.Дети".
Продюсер также отметил, что совершенно не понимает, чем вызвана такая негативная реакция по отношению к Алсу. "Она что, преступление совершила? Уберите все руки от Алсу! Чем она очернила себя? Она что, страну предала, революцию совершила?" — не сдержался Пригожин.
Пригожин заявил, что артистка "на все сто процентов" вправе поехать на это состязание. Продюсер призвал всех, кто недоволен этой ситуацией, быть более терпимее к участию певицы в Евровидении. Пригожин высказал недовольство по поводу нападок на артистку в связи с победой её дочери Микеллы Абрамовой в телевизионном проекте "Голос.Дети".
Продюсер также отметил, что совершенно не понимает, чем вызвана такая негативная реакция по отношению к Алсу. "Она что, преступление совершила? Уберите все руки от Алсу! Чем она очернила себя? Она что, страну предала, революцию совершила?" — не сдержался Пригожин.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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