22.11.2019, 15:01
Пригожин заявил, что не видит проблем в том, что София Ротару будет выступать в России
ИА «Ореанда-Новости» Продюсером Иосифом Пригожиным было заявлено РИА Новости о том, что в РФ не запрещено выступать любому артисту из Украины, а тем более такой выдающейся артистке, как София Ротару.
Ротару принимала участие в программе "Песня года" с 1973 года, но в 2018 году, после введения Киевом военного положения в стране, отменила на ней своё выступление. В декабре София Ротару вернётся в Россию, чтобы выступить на фестивале "Легенды Ретро FM".
Пригожин назвал Ротару глубоко порядочным человеком. Он сказал, что София Ротару 2018 году стала заложником политической ситуации. Продюсер заявил, что она любит публику из России.
Ротару принимала участие в программе "Песня года" с 1973 года, но в 2018 году, после введения Киевом военного положения в стране, отменила на ней своё выступление. В декабре София Ротару вернётся в Россию, чтобы выступить на фестивале "Легенды Ретро FM".
Пригожин назвал Ротару глубоко порядочным человеком. Он сказал, что София Ротару 2018 году стала заложником политической ситуации. Продюсер заявил, что она любит публику из России.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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