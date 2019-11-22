Ротару принимала участие в программе "Песня года" с 1973 года, но в 2018 году, после введения Киевом военного положения в стране, отменила на ней своё выступление. В декабре София Ротару вернётся в Россию, чтобы выступить на фестивале "Легенды Ретро FM".Пригожин назвал Ротару глубоко порядочным человеком. Он сказал, что София Ротару 2018 году стала заложником политической ситуации. Продюсер заявил, что она любит публику из России.