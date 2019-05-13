ИА «Ореанда-Новости». Принц Гарри и Меган, герцогиня Сассексская, выпустили фотографию ног их новорождённого ребёнка. Таким образом пара решила отметить первый день Меган в роли мамы венценосного первенца.

Фотография, опубликованная 12 мая в Instagram, показывает, как рука герцогиня Сассексской обнимает ножки её малыша, Арчи Харрисона Маунтбэттена-Виндзора, на фоне весенних цветов.

Под фото пара разместила запись: «Отдаём дань уважения всем матерям сегодня, тем кто были, есть и будут, и тем, кто покинул этот мир. Мама запоминается навсегда. Мы чтим каждую из вас». Пост также содержал строки из стихотворения Найиры Вахид под названием «Земли»: «Моя мать была моей первой страной; первым местом, в котором я когда-либо жил...».

Напомним, День матери отмечался в минувшее воскресенье в США, Канаде и многих других странах. День матери в Великобритании отмечается 31 марта.