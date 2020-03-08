ИА «Ореанда-Новости». Герцога и герцогиню Суссекских приветствовали аплодисментами на одном из последних официальных мероприятий, где они присутствовали в качестве действующих членов королевской семьи.

Пара была одета в одинаковые красные костюмы для музыкального фестиваля Маунтбеттен в Королевском Альберт-Холле. Принц Гарри появился в офицерской куртке Королевской морской пехоты, а Меган – в дизайнерском платье.

Когда герцог и герцогиня заняли свои места в королевской ложе, публика долго аплодировала им. Они откажутся от королевских обязанностей в конце месяца.

Гарри и Меган были почетными гостями на фестивале, который объединяет музыкантов мирового класса, композиторов и дирижёров массовых оркестров Королевской морской пехоты Её Величества.

Доходы от мероприятия идут в Ассоциацию Королевских морских пехотинцев. Благотворительный фонд Королевских морских пехотинцев, который поддерживает людей с раком в возрасте до 25 лет и их семьи.