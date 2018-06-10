ОРЕАНДА-НОВОСТИ 12 июня вся страна будет праздновать день России, а к любому празднована, как известно, надо как следует подготовиться. Государство уже выделило значительные средства для его проведения. На сегодняшний день уже запланирован лист различных мероприятий. В этом году также скорее всего должен выступить президент.

Изначально данное событие называлось не днём России, а «Днём принятия декларации о государственном суверенитете России». Однако время принятия подобного празднования отнюдь не столь радужное. 12 июля 1990 года самый первый съезд депутатов РСФСР провозгласил главенство Конституции РФ. Напоминаем, что к тому моменту СССР ещё существовал. То есть таким действием депутаты РСФСР объявили, что законодательство одной из республик Советского Союза является важнее его конституции. Это было сделано ввиду попытки Ельцина и его соратников взять власть в стране. Несмотря на то, что на тот момент некоторые республики уже вышли из состава, огромная часть стран по-прежнему оставалась в составе СССР. И именно выход России спровоцировал полный обвал Советов.

Интересно, что 12 июня в России так-же появился новый глава государства в лице Бориса Ельцина. Он победил в результате выборов 1991 года, получив большинство голосов на выборах. Именно его рукой и был ведён этот самый праздник, когда он подписал так называемый указ под номером 1113. Однако, данный праздник не стал популярным среди обычных людей. Все же с ним связаны отнюдь не самые счастливые события. Поэтому была предпринята попытка ребрендинга. Ещё в 1998 году Ельцин предложил переименовать «День принятия декларации о государственном суверенитете» на «День России», что в последствии было сделано только в 2002 году при уже новом главе государства.



Однако ситуацию это не сильно поменяло. По многочисленным общественным и социальным опросом подавляющее большинство россиян понятия не имеют, почему данный праздник считается особенным. Только некоторые из них празднуют этот день, для остальных же это просто дополнительный выходной. Более того, по данным опросов ВЦИОМ, только 39% россиян даже знают название праздника. Среди них только 8% смогли назвать причину празднования. Однако при этом подавляющее количество опрошенных считают, что 12 июня всё же обязан считаться выходным днём.