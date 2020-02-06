ИА «Ореанда-Новости». Известный продюсер Игорь Матвиенко, создавший группу «Иванушки International», заявил о том, что причиной смерти её солистов, Игоря Сорина и Олега Яковлева, стали алкоголь и наркотики.



По словам Матвиенко, о том, что Сорин балуется наркотиками, он узнал, только когда оставил проект. Продюсер считает, что Игорь попал в плохую компанию. Что касается Олега Яковлева, то Матвиенко знал про его проблемы с алкоголем и много раз пытался поговорить с солистом об этом.



Напомним, что Олег Яковлев скончался в июне 2017 года от пневмонии, ему было 47 лет, а Игорь Сорин погиб в 1998 году после того, как упал с шестого этажа, ему было всего 28 лет.