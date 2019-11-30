ИА «Ореанда-Новости». Эл Джин заявил, что мультсериал «Симпсоны» ещё далёк от завершения.

Ране в сети появилось множество слухов о том, что закрытие легендарного сериала «Симпсоны» не за горами. Эл Джин, являющийся продюсером и шоураннером сериала, заявил о том, что следующий сезон находится в разработке. По информации Metro, сериал завершать не собираются.

Сообщения о скором закрытии сериала начали распространяться после заявления Дэнни Эльфмана. Он является композитором, который написал музыку к сериалу. Его слова о том, что он слышал о приближении последнего сезона Симпсонов, по новой взбудоражили поклонников Спрингфилда. Таким образом, он только подлил масло в огонь, который разожгла актриса, озвучивавшая Лизу Симпсон в сериале.

Ярдли Смит прокомментировала переход прав на шоу от 21st Century Fox к компании Disney. Тогда она отметила, что это шоу проще закрыть, чем переработать под семейный формат нового владельца.