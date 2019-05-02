ИА «Ореанда-Новости» Продюсерская компания Higher Ground Productions, которой владеют бывший президент США Барак Обама и его жена Мишель, объявила о съёмках сериала о начальном периоде работы администрации действующего главы государства Дональда Трампа.

Многосерийная картина будет снята по мотивам книги американского писателя и журналиста Майкла Льюиса «Пятый риск». В этом произведении рассказано об окончании полномочий администрации Обамы и начале президентства Трампа, о назначениях на ключевые должности при новом хозяине Белого дома. Книга составлена из очерков на основе интервью у чиновников в министерствах энергетики, торговли и сельского хозяйства.