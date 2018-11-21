ИА «Ореанда-Новости». Концерт «Галантная Европа» с участием артиста фирмы Yamaha, тромбониста Олега Абрамова, солистки «Новой оперы» Анастасии Лепешинской (меццо-сопрано) и заслуженной артистки РФ, штатной органистки Дома музыки Людмилы Голуб пройдет в Камерном зале Московского международного Дома музыки 24 ноября. В программе – произведения XVII–XVIII веков, написанные для органа, сакбута (барочного тромбона) и голоса (меццо-сопрано).

Концерт «Галантная Европа» – уникальный проект с редким сочетанием исполнителей. Произведения, написанные в ту пору для органа, сакбута (барочного тромбона) и голоса (меццо-сопрано), отражают особенности трех национальных композиторских школ. Программа, в частности, дает слушателю редкую возможность услышать вживую сакбут, который выступит в качестве участника камерного ансамбля. В отличие от современного тромбона, сакбут имеет более миниатюрное строение и более тихий и гибкий звук, чем обращает на себя внимание как на инструмент для исполнения камерной вокальной и инструментальной музыки.

Программа «Галантная Европа» предстанет как своего рода соревнование между рукотворными инструментами (сакбутом и органом) и инструментом, созданным природой (человеческим голосом). Всевозможные сочетания тембров позволят воссоздать атмосферу барочной музыки. Искусство игры на сакбуте продемонстрирует лауреат международных конкурсов, артист фирмы Yamaha Олег Абрамов. Блестящие фиоритуры старинных арий прозвучат в исполнении лауреата международных конкурсов, солистки «Новой оперы» Анастасии Лепешинской. Многогранные возможности органа-позитива представит заслуженная артистка РФ, штатная органистка Дома музыки Людмила Голуб.





24 ноября 2018, Камерный зал, 19:00

«Галантная Европа»

Камерный зал

Анастасия ЛЕПЕШИНСКАЯ, меццо-сопрано

Олег АБРАМОВ, сакбут (барочный тромбон)

Людмила ГОЛУБ, орган-позитив

В программе:

И.С. Бах, Гендель, Л. Моцарт, Вагензайль, Альбрехтсбергер, Телеман, Зехнер, Дзиани, Рёйтер, Чезаре, Марчелло, Перголези