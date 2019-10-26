ИА «Ореанда-Новости». Телепрограмма «Слабое звено» вернётся в эфир, ведущей программы опять станет Мария Киселёва, сообщает телеканал «Мир».



Напомним, Киселёва была ведущей «Слабого звена» с 2001 по 2005 год. Первый выпуск обновлённого шок появится в эфире уже в феврале будущего года.



«Слабое звено» — телевикторина, в которой участники отвечают на различные вопросы. В конце каждого раунда участника, которого объявляли «слабым звеном» исключали из игры.