26.10.2019, 16:16
Программа «Слабое звено» с Марией Киселёвой вернётся в эфир
ИА «Ореанда-Новости». Телепрограмма «Слабое звено» вернётся в эфир, ведущей программы опять станет Мария Киселёва, сообщает телеканал «Мир».
Напомним, Киселёва была ведущей «Слабого звена» с 2001 по 2005 год. Первый выпуск обновлённого шок появится в эфире уже в феврале будущего года.
«Слабое звено» — телевикторина, в которой участники отвечают на различные вопросы. В конце каждого раунда участника, которого объявляли «слабым звеном» исключали из игры.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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