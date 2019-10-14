ИА "Ореанда-Новости". Спектакли, включённые в международную программу, покажут в трёх странах.

Фестиваль «Золотая маска» этого года стартует 18 октября. Международная программа будет показана в восьми городах стран Эстонии, Латвии и Турции. Об этом пишут ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Золотой маски».

«Золотая маска» в очередной раз откроет осенний гастрольный сезон за границей. В этом году открытие планируется 18 октября в Эстонии. Далее по программе города Латвии, где спектакли стартуют 19 октября.

Завершится театральное шествие по городам в Стамбуле 8 ноября участием в Стамбульском международном фестивале искусств.

Награда «Золотая маска» существует уже больше 25 лет. В 1993 году её учредил Союз театральных деятелей РФ. С тех пор она вручается лучшим работам сезона независимо от вида театрального искусства. Победить может как мюзикл, так и спектакль с куклами.

Победителей определяют на ежегодном фестивале, который «гуляет» по городам страны с 2000 года. За рубеж «Золотая маска» начала выезжать с 2005 года. Первой страной, которую посетил фестиваль, стала Эстония.