Местом проведения концертного выступления был выбран Рахманиновский зал консерватории.

Концерт под названием «Антонио Вивальди и его современники» состоится 6 октября. В программе музыкального вечера прозвучат произведения не только Антонио Вивальди, но и его современников. Среди них Иоганн Себастьян Бах, Джованни Баттиста Перголези и Георг Филипп Телеман. Концерт состоится в рамках проведения абонемента «Музыкальный Парнас». На сцену Рахманиновского зала консерватории выйдут музыканты ансамбля «Telemann consort Moscow». Он был основан в 1990 году флейтистом Валерием Прошутинским. За всё время своего существования коллектив «Telemann consort Moscow» объездил почти всю Россию, а также неоднократно становился участником зарубежных гастролей. Сам Валерий Прошутинский является инициатором ряда крупных фестивалей, например, «Окно в Швейцарию».

Вечером 6 октября в концерте примут участие такие музыканты и исполнители как певица Светлана Сумачева, гобоист Михаил Штанько, фаготист Александр Посикера, исполнительница на старинной мандолине Екатерина Мочалова, а также продолжатель музыкальной династии, скрипач Глеб Прошутинский.

Начало концерта запланировано на семь вечера. Билеты можно приобрести в кассах консерватории и на официальном сайте учреждения. Концерт проходит при поддержке министерства культуры Российской Федерации.