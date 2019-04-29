ИА «Ореанда-Новости». Три года заключения просит сторона гособвинения для обвиняемого в вандализме Игоря Подпорина, который порвал знаменитую картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее.

Слушания проходят в Замоскворецком суде. Мужчина обвиняется в «уничтожении или повреждение особо ценных объектов культурного наследия». Прокурор просит дать Подпорину три года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Напомним, житель Воронежа 25 мая прошлого года ворвался перед закрытием в Третьяковку и совершил несколько ударов стойкой ограждения по полотну, которое находилось под стеклом. Холст оказался порван в трёх местах, однако самая ценная часть картины — изображения лиц и рук царя и царевича — не повреждена. Картину реставрируют.

Мужчина пояснил свой поступок так: Иван Грозный, по его мнению, причислен к лику святых, а картина оскорбляет чувства верующих и является исторически недостоверной.

Обвиняемый вину в порче полотна признал, но не признаёт, что картина представляет особую культурную ценность. Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.