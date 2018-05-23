ОРЕАНДА-НОВОСТИ 25 мая во всех школах в России, а также некоторых других стран СНГ прозвенит последний школьных звонок, который будет знаменовать окончание учебного года. Конечно, ученикам старших классов еще предстоит сдать Единый Государственный Экзамен, однако им больше не нужно будет просыпаться в семь утра, идти на уроки, делать домашнее задание и контрольные, а также другие подобные школьные обязательства.

Несмотря на то, что 25 мая именуется праздником «Последний Звонок», он не имеет особого отношения к автоматическому звонку школы или к обычному, хотя его и часто используют в качестве неотъемлемого атрибута школьных лет. Именно в него чаще всего звонят в начало учебного года. Первоклассница, сидящая на плече старшеклассника, как глашатай своим звоном объявляет начало 9 месячного испытания для всех учащихся. Таким же образом традиционно завершается и срок пребывания в учебном заведении. Мелодичный звон как бы позволяет всем собравшимся сбросить тяжесть рюкзаков и снять серую форму.

Сама идея праздновать окончание школы была озвучена еще в советские годы, педагогом Федором Брюховецким. Впервые его стали отмечать 25 мая 1948 года, в обычной московской школе под номером 182. Сейчас она его поменяла на N1388. Именно это событие послужило началу этой прекрасной традиции праздновать конец обучения. Окончательно она закрепилась в 70 года, когда все без исключения образовательные учреждения подхватили эту инициативу. С тех пор 25 мая является днем «Последнего Звонка». В связи с разницей во времени в разных регионах России, многие регионы России празднуют его в разное время. К примеру, в Тюмени он прошел еще вчера.

Несмотря на то, что 25 мая отмечается не столь торжественно, как выпускной бал, он все же играет большую роль в жизни современного школьника. Некоторые школы даже организуют пикники и различного рода мероприятия. Поэтому каждый школьник заслуживает искреннего поздравления с днем последнего звонка.

Выпускной бал пройдет во всех городах России несколько позже, а точнее через месяц.