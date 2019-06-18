18.06.2019, 21:35
Пугачёва даст ещё один юбилейный концерт
ИА «Ореанда-Новости». Певица Алла Пугачёва решила дать ещё один концерт в Белоруссии.
Её пресс-атташе Елена Чупракова рассказала, что новое выступление артистка приурочила к своему юбилею. В 70-летний юбилей Пугачёва выступит в Минске, где когда-то начинала.
Отмечается, что певица даст большой сольный концерт в Минске после почти десятилетнего перерыва. Концерт пройдёт под названием «Алла Пугачёва. P. S.».
Её пресс-атташе Елена Чупракова рассказала, что новое выступление артистка приурочила к своему юбилею. В 70-летний юбилей Пугачёва выступит в Минске, где когда-то начинала.
Отмечается, что певица даст большой сольный концерт в Минске после почти десятилетнего перерыва. Концерт пройдёт под названием «Алла Пугачёва. P. S.».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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