Её пресс-атташе Елена Чупракова рассказала, что новое выступление артистка приурочила к своему юбилею. В 70-летний юбилей Пугачёва выступит в Минске, где когда-то начинала.Отмечается, что певица даст большой сольный концерт в Минске после почти десятилетнего перерыва. Концерт пройдёт под названием «Алла Пугачёва. P. S.».