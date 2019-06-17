17.06.2019, 22:55
Пушкинский музей и Эрмитаж поменялись коллекциями
ИА "Ореанда-Новости" Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и Государственный музей Эрмитаж поменяются коллекцией Сергея Щукина и Ивана Морозова для последующего экспонирования. Искусствоведы уже окрестили это собрание "коллекцией раздора", которое в силу объективных причин было поделено между двумя крупнейшими музейными организациями в России.
Ценителей прекрасного ожидает ещё тот факт, что некоторые полотна из петербургского музея могут быть выставлены в последний раз. По информации, предоставленной генеральным директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским, многие вещи требуют проведения серьёзных реставрационных работ, поэтому их последующее выездное экспонирование может оказаться под вопросом.
Теперь коллекцию Сергея Щукина можно будет увидеть в стенах музея изобразительных искусств имени Пушкина с 19 июня, а собрание Ивана Морозова - в Государственном Эрмитаже днём позже - с 20 июня. Щукинское собрание разместилось на всей территории второго этажа Пушкинского музея. Был немного изменён экспозиционный план музея - некоторые картины пришлось завесить полностью или частично, другие - являются своеобразным дополнением в предстоящей выставке. Некоторая часть зала принадлежит произведениям, которые коллекционировали братья Щукины. Страсть Ивана Щукина к собирательству произведений живописи и прочим старинным предметам была передана его сыновьям. Каждый зал музея отдан коллекции одному из братьев. Выставка примечательна ещё и тем, что фотографии, на которых изображено, каким образом размещались предметы в доме Щукиных, эффектно дополняют представленные полотна.
В целом, специалисты отмечают, что "коллекция раздора", которая могла бы исчезнуть, помогла объединить два известных российских музея.
Ценителей прекрасного ожидает ещё тот факт, что некоторые полотна из петербургского музея могут быть выставлены в последний раз. По информации, предоставленной генеральным директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским, многие вещи требуют проведения серьёзных реставрационных работ, поэтому их последующее выездное экспонирование может оказаться под вопросом.
Теперь коллекцию Сергея Щукина можно будет увидеть в стенах музея изобразительных искусств имени Пушкина с 19 июня, а собрание Ивана Морозова - в Государственном Эрмитаже днём позже - с 20 июня. Щукинское собрание разместилось на всей территории второго этажа Пушкинского музея. Был немного изменён экспозиционный план музея - некоторые картины пришлось завесить полностью или частично, другие - являются своеобразным дополнением в предстоящей выставке. Некоторая часть зала принадлежит произведениям, которые коллекционировали братья Щукины. Страсть Ивана Щукина к собирательству произведений живописи и прочим старинным предметам была передана его сыновьям. Каждый зал музея отдан коллекции одному из братьев. Выставка примечательна ещё и тем, что фотографии, на которых изображено, каким образом размещались предметы в доме Щукиных, эффектно дополняют представленные полотна.
В целом, специалисты отмечают, что "коллекция раздора", которая могла бы исчезнуть, помогла объединить два известных российских музея.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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