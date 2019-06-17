Искусствоведы уже окрестили это собрание "коллекцией раздора", которое в силу объективных причин было поделено между двумя крупнейшими музейными организациями в России.По информации, предоставленной генеральным директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским, многие вещи требуют проведения серьёзных реставрационных работ, поэтому их последующее выездное экспонирование может оказаться под вопросом.Щукинское собрание разместилось на всей территории второго этажа Пушкинского музея. Был немного изменён экспозиционный план музея - некоторые картины пришлось завесить полностью или частично, другие - являются своеобразным дополнением в предстоящей выставке. Некоторая часть зала принадлежит произведениям, которые коллекционировали братья Щукины. Страсть Ивана Щукина к собирательству произведений живописи и прочим старинным предметам была передана его сыновьям. Каждый зал музея отдан коллекции одному из братьев. Выставка примечательна ещё и тем, что фотографии, на которых изображено, каким образом размещались предметы в доме Щукиных, эффектно дополняют представленные полотна.