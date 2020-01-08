08.01.2020, 12:59
Путешественник из России за полгода добрался на самокате из Екатеринбурга в Дубай
ИА «Ореанда-Новости». За шесть месяцев россиянином Владиславом Белозеровым были преодолены около десяти тысяч километров во время путешествия на самокате из Екатеринбурга в Дубай. О своём путешествии Белозеров рассказал агентству РИА Новости.
По словам путешественника, он решил добраться до ОАЭ на самокате в 2018 году. Владиславом было подана заявка в "Книгу рекордов Гинесса". В марте 2019 года заявка была одобрена. В начале лета Белозеров отправился в путь. Российский путешественник за полгода проехал через территорию РФ, Грузии, Армении, Ирана, Азербайджана, Эмиратов.
Белозеров рассказывает, что испытания в пути у него случались почти что ежедневно. В России он ночевал в палатке. По словам путешественника, поскольку денег у него было не много, постоянно возникали сложности с жильём.
За время путешествия Белозерову пришлось несколько раз менять покрышки самоката.
По словам путешественника, он решил добраться до ОАЭ на самокате в 2018 году. Владиславом было подана заявка в "Книгу рекордов Гинесса". В марте 2019 года заявка была одобрена. В начале лета Белозеров отправился в путь. Российский путешественник за полгода проехал через территорию РФ, Грузии, Армении, Ирана, Азербайджана, Эмиратов.
Белозеров рассказывает, что испытания в пути у него случались почти что ежедневно. В России он ночевал в палатке. По словам путешественника, поскольку денег у него было не много, постоянно возникали сложности с жильём.
За время путешествия Белозерову пришлось несколько раз менять покрышки самоката.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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