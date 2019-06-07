ИА «Ореанда-Новости» Президент России Владимир Путин отметил актёрский талант нового президента Украины Владимира Зеленского и выразил надежду на знакомство с ним.

Об этом российский лидер заявил в рамках Петербургского международного экономического форума. Путин отметил, что пока не знаком с Зеленским, однако надеется с ним познакомиться. При этом, глава государства отметил, что Зеленский хороший актёр, однако подчеркнул, что «играть кого-то и быть кем-то» - это разные вещи.

Путин заметил, что для представителя актёрской профессии крайне важен талант перевоплощения, однако для президента важны совсем иные качества.