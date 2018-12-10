, полный текст которой размещён на сайте Кремля.Как отметил президент,"О Вашем самобытном и щедром таланте, его огромной созидательной, творческой силе без преувеличения знает каждый, кто ценит и любит классическую музыку", — написал глава государства. Путин пожелал дирижёру здоровья, благополучия и всего самого доброго.В поздравлениях отмечается незаурядный талант дирижёра и верность избранному делу.Юрий Темирканов родился в Нальчике. В 1962 году стал студентом, а впоследствии и аспирантом дирижёрского факультета Государственной консерватории им. Римского-Корсакова по классу оперно-симфонического дирижирования И. А. Мусина. В 1965 году дебютировал в Ленинградском малом театре оперы и балета с оперой Джузеппе Верди "Травиата". Год спустя одержал победу на II Всесоюзном конкурсе дирижёров в Москве. В 1988 году стал художественным руководителем и главным дирижёром Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. С этим коллективом дирижёр работает и сегодня. Темирканову присвоено звание Народного артиста СССР, он является лауреатом двух Государственных премий СССР, РСФСР и Российской Федерации. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".