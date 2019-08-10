10.08.2019, 14:27
Путин поздравил с юбилеем актёра Олега Стриженова
ИА «Ореанда-Новости» Накануне народному артисту СССР исполнилось 90 лет.
На сайте Кремля опубликован текст поздравительной телеграммы. В ней глава государства отмечает, что актёрские работы Стриженова всегда были большим событием для ценителей искусства. По сей день роли, которые довелось сыграть 90-летнему актёру, являются образцами профессионализма и неустанного творческого поиска, говорится в поздравлении.
Президент пожелал юбиляру здоровья и бодрости.
Кроме того, Олег Стриженов принял поздравление от Дмитрия Медведева. Премьер-министр отметил умение артиста перевоплощаться.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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