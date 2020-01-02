Путин поздравил Юрия Григоровича с днём рождения
ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин поздравил с днём рождения артиста Юрия Григоровича.
Президент России Владимир Путин поздравил с днём рождения народного артиста СССР Юрия Григоровича. Российскому хореографу, народному деятелю искусств сегодня исполняется 93 года.
По словам Путина, Григорович относится к той редкой категории действительно выдающихся мастеров. Он является одним из великих специалистов, что создавали и развивали славу и престиж русского балета. Глава страны пожелал балетмейстеру здоровья, успехов и всего самого доброго.
Юрий Григорович родился в 1927 году. Он знаменит своим фантастическим даром хореографа, которому обязаны постановки «Щелкунчик», «Спартак», «Иван Грозный», «Ромео и Джульетта».
Комментарии