ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин наградил госнаградами деятелей культуры, дипломатов и специалистов разных областей.



Президент подписал соответствующий указ, который опубликован на портале правовой информации.



Так, звания «Народный артист РФ» получили актриса Ангелина Вовк, певец Игорь Николаев, дирижёр Сергей Жилин.



Кроме того, Орден Александра Невского получил ректор РАНХиГС Владимир Мау, а Орденом Дружбы были награждены постоянный секретарь Академии наук Франции Катрин Брешиньяк и сопредседатель генсовета Международного союза неправительственных организаций «Ассамблеи народов Евразии» Бернара Лозе.