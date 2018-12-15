15.12.2018, 16:58
Путин призвал не запрещать рэп-концерты
ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин призвал осторожно относиться к запретам или их полному снятию в области культуры, включая концерты рэп-исполнителей.
По мнению главы государства, метод «хватать и не пущать» один из самых неэффективных и самый плохой из существующих. Путин отметил, что запреты концертов приведут к обратному эффекту. Свое мнение президент озвучил на заседании Совета по культуре и искусству, пишет ТАСС.
На заседании президенту предложили «разрешить всё и всем». Такой способ глава государства назвал «революционным».
Путин сообщил, что у него в планах есть встреча с Людмилой Вербицкой – известным филологом, которая занимается, в частности, исследованием нецензурной лексики. Президент отметил, что мат – это часть русского языка. «Вопрос только в том, как это использовать. У нас разные части тела есть, но мы же их не выставляем напоказ каждый раз, когда тепло или холодно», - полагает президент.
На заседании критиковали рэп. В ответ на это Путин напомнил, что раньше и вальс считался моветоном. «Потом это стало классикой. Вы сказали, что рэп основан на трёх китах - секс, наркотики и протест. Но вот из всего этого больше всего беспокоят наркотики» - сообщил Путин, добавив, что наркотики – это деградация нации.
В последнее время в России часто отменяют концерты различных исполнителей, в основном рэп-артистов. В ноябре в Краснодаре рэпера Хаски даже арестовали на 12 суток - артист устроил дебош после отмены концерта, перед собравшейся толпой поклонников. Он на чужом автомобиле стал читать рэп с использованием нецензурной лексики. В отношении рэпера составили три протокола об административных правонарушениях. У дела был большой резонанс. В итоге суд решил арест артиста отменить. Адвокат исполнителя заявил, что в Первомайском суде Краснодара посчитали, что из-за срыва гастрольного тура Хаски пострадает большое количество людей: фанаты, организаторы, концертные площадки.
По мнению главы государства, метод «хватать и не пущать» один из самых неэффективных и самый плохой из существующих. Путин отметил, что запреты концертов приведут к обратному эффекту. Свое мнение президент озвучил на заседании Совета по культуре и искусству, пишет ТАСС.
На заседании президенту предложили «разрешить всё и всем». Такой способ глава государства назвал «революционным».
Путин сообщил, что у него в планах есть встреча с Людмилой Вербицкой – известным филологом, которая занимается, в частности, исследованием нецензурной лексики. Президент отметил, что мат – это часть русского языка. «Вопрос только в том, как это использовать. У нас разные части тела есть, но мы же их не выставляем напоказ каждый раз, когда тепло или холодно», - полагает президент.
На заседании критиковали рэп. В ответ на это Путин напомнил, что раньше и вальс считался моветоном. «Потом это стало классикой. Вы сказали, что рэп основан на трёх китах - секс, наркотики и протест. Но вот из всего этого больше всего беспокоят наркотики» - сообщил Путин, добавив, что наркотики – это деградация нации.
В последнее время в России часто отменяют концерты различных исполнителей, в основном рэп-артистов. В ноябре в Краснодаре рэпера Хаски даже арестовали на 12 суток - артист устроил дебош после отмены концерта, перед собравшейся толпой поклонников. Он на чужом автомобиле стал читать рэп с использованием нецензурной лексики. В отношении рэпера составили три протокола об административных правонарушениях. У дела был большой резонанс. В итоге суд решил арест артиста отменить. Адвокат исполнителя заявил, что в Первомайском суде Краснодара посчитали, что из-за срыва гастрольного тура Хаски пострадает большое количество людей: фанаты, организаторы, концертные площадки.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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