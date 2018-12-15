По мнению главы государства, метод «хватать и не пущать» один из самых неэффективных и самый плохой из существующих. Путин отметил, что запреты концертов приведут к обратному эффекту. Свое мнение президент озвучил на заседании Совета по культуре и искусству, пишет ТАСС.Путин сообщил, что у него в планах есть встреча с Людмилой Вербицкой – известным филологом, которая занимается, в частности, исследованием нецензурной лексики., - полагает президент.. «Потом это стало классикой. Вы сказали, что рэп основан на трёх китах - секс, наркотики и протест. Но вот из всего этого больше всего беспокоят наркотики» - сообщил Путин, добавив, что наркотики – это деградация нации.В последнее время в России часто отменяют концерты различных исполнителей, в основном рэп-артистов. В ноябре в Краснодаре рэпера Хаски даже арестовали на 12 суток - артист устроил дебош после отмены концерта, перед собравшейся толпой поклонников. Он на чужом автомобиле стал читать рэп с использованием нецензурной лексики. В отношении рэпера составили три протокола об административных правонарушениях. У дела был большой резонанс. В итоге суд решил арест артиста отменить. Адвокат исполнителя заявил, что в Первомайском суде Краснодара посчитали, что из-за срыва гастрольного тура Хаски пострадает большое количество людей: фанаты, организаторы, концертные площадки.