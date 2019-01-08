ИА «Ореанда-Новости» В ходе визита в Калининград президент России Владимир Путин рассказал, какими должны быть культурно-образовательные и музейные комплексы, которые будут построены в Калининграде, Владивостоке, Кемерово и Севастополе.

Глава государства отметил, что культурные центры должны сочетать в себе интересы всех поколений. «Такие крупные центры общественной жизни и просвещения должны быть доступны для людей всех возрастов: как старшего, так и подрастающего поколения, соответствовать их интересам и запросам. Очень важно в этой связи, конечно, иметь в виду и молодых людей, молодежь», - сказал Путин. Он также отметил, что на базе культурных комплексов обязательно должны функционировать концертные залы, музеи и выставочные пространства, а также учебные центры ведущих российских образовательных учреждений. Президент ознакомился с макетами будущих региональных культурных центров: «Красивое место»,- прокомментировал проект центра во Владивостоке.

Планируется, что строительство культурно-образовательного центра в Калининграде начнётся в первом квартале 2019 года. В рамках проекта в Калининграде будет открыт филиал Большого театра, хореографическое училище, консерватория. В музейный комплекс войдут Третьяковская галерея, Эрмитаж и Русский музей.

Путин объявил о необходимости создания в регионах культурно-образовательных центров в послании Федеральному собранию 2018 года, цели и планы развития программы были изложены в президентском указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Это связано с тем, что в регионах не хватает площадок для проведения культурных мероприятий, музейных и выставочных комплексов, а также не всегда есть учебные заведения высокого уровня, которые готовят кадры в различных сферах культуры и искусства.

Как ранее рассказал министр культуры Владимир Мединский, открытие культурных центров запланировано на 2022 год. Также по его словам, был объявлен конкурс на создание наилучшей концепции будущего вуза, тем специалистам, кто предложит наиболее подходящую концепцию будет предложено возглавить учебное заведение. Предполагается, что в регионах будут открыты филиалы одного учебного заведения. Обучать в вузах планируют по специальностям: музыка, театральное мастерство, хореография и др.