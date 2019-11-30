ИА «Ореанда-Новости». Работник, который лишился рук при взрыве на площадке шоу «Дома-2», добился пожизненных выплат.

Молодой человек потерял обе руки при взрыве на площадке реалити-шоу «Дом-2». Это произошло в 2012 году, когда Владимир Шахов пытался открыть флягу, найденную в шкафу. В итоге молодой человек стал инвалидом в 23 года.

О завершении судебных тяжб и назначению бывшему работнику «Дома-2» пожизненных выплат сообщил телеканал «360».

Как рассказал сам Шахов, сейчас ему пока неизвестен размер выплат. Однако, молодой человек доволен результатами судебного процесса. На данном этапе жизни мужчине не везёт, и он никак не может найти работу, живя на социальную пенсию.







