ИА «Ореанда-Новости» . В Великобритании в графстве Корнуолл предлагают $36 тыс. в год человеку, который пройдёт конкурс на должность садовника на острове, где расположена гора Святого Михаила. Об этом сообщил британский таблоид The Sun.

Работник сможет получить дом для проживания с несколькими спальнями. Он должен обладать стрессоустойчивостью и выносливостью, заинтересованностью в развитии уникальной коллекции растений острова. Заинтересованные в вакансии люди должны подать заявку до 7 июня. На данный момент на острове проживают всего 30 человек, в год его посещают почти 350 тыс.

Многие соискатели считают, что это предложение похоже на работу мечты.

Напомним, в марте 2019 года жители России рассказали о своих ожиданиях от идеальной работы. Больше всего россиян волнует стабильность, хорошая заработная плата и приятный коллектив, говорится в исследовании портала Rabota.ru. Специалисты опросили 1,6 тыс. человек старше 18 лет из всех округов страны. Согласно результатам опроса, стабильность как главный критерий «работы мечты» выбирают 76% респондентов. Чуть меньше россиян (74%) предпочитают высокую зарплату, для 73% важен дружный коллектив. На идеальной работе россияне также ожидают увидеть опытного и лояльного начальника (56%) и рассчитывают на удобное расположение офиса (54%). При этом соцпакет и нематериальные бонусы важны меньше половины опрошенных (44%). Всего 30% обращают внимание на удобный рабочий график, почти столько же (29%) отметили возможность быстрого карьерного роста и наличие разнообразных и интересных проектов (28%).