11.06.2019, 22:31
Radiohead выложили 18 часов неизданных записей после атаки хакеров
ИА «Ореанда-Новости». Группа Radiohead опубликовала в интернете 18 часов записей, которые ранее не показывали широкой публике.
Музыканты решили опубликовать материал после того, как хакеры украли у них эти треки. Злоумышленники требовали выкуп в 150 тысяч долларов. Музыканты выложили записи на своей странице в Facebook.
По словам музыкантов, был украден материал, записанный во время работы над альбомом OK Computer в 1997 году.
Музыканты решили опубликовать материал после того, как хакеры украли у них эти треки. Злоумышленники требовали выкуп в 150 тысяч долларов. Музыканты выложили записи на своей странице в Facebook.
По словам музыкантов, был украден материал, записанный во время работы над альбомом OK Computer в 1997 году.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии