Музыканты решили опубликовать материал после того, как хакеры украли у них эти треки. Злоумышленники требовали выкуп в 150 тысяч долларов. Музыканты выложили записи на своей странице в Facebook.По словам музыкантов, был украден материал, записанный во время работы над альбомом OK Computer в 1997 году.



