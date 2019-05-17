17.05.2019, 16:29
Rammstein после 10 лет выпустили новый альбом
ИА "Ореанда-Новости" Немецкая группа Rammstein выпустила новый одноимённый альбом "Rammstein". Это седьмой студийный альбом группы. На белой обложке изображена одна спичка. До этого группа 10 лет сохраняла молчание.
Новый альбом включает в себя 11 музыкальных композиций. Поклонникам "огненного" Тилля Линдеманна уже известны две из них - это «Radio» ("Радио") и «Rammstein» ("Германия"). Видеоклипы группы давно становятся объектом скандалов, вызывая каждый раз неоднозначную реакцию. Так произошло и в этот раз.
Видеоклип на сингл "Rammstein", который стал первым клипом группы с 2012 года, был раскритикован еврейскими организациями. Причиной недовольства стало изображение нацистского концлагеря. Бывшая глава Центрального совета евреев в Германии Шарлотта Кноблох заявила, что артисты "переступили черту" и спекулировать страданиями и гибелью миллионов людей для развлечения просто недопустимо.
С релизом нового альбома у группы начинается тур по европейским городам. Чтобы поддержать альбом, по городам будет курсировать грузовик, везущий огромную спичку. Альбом индастриал-металлистов «Rammstein», можно послушать в ВК, "Яндекс.Музыка", Apple Music и Spotify.
Новый альбом включает в себя 11 музыкальных композиций. Поклонникам "огненного" Тилля Линдеманна уже известны две из них - это «Radio» ("Радио") и «Rammstein» ("Германия"). Видеоклипы группы давно становятся объектом скандалов, вызывая каждый раз неоднозначную реакцию. Так произошло и в этот раз.
Видеоклип на сингл "Rammstein", который стал первым клипом группы с 2012 года, был раскритикован еврейскими организациями. Причиной недовольства стало изображение нацистского концлагеря. Бывшая глава Центрального совета евреев в Германии Шарлотта Кноблох заявила, что артисты "переступили черту" и спекулировать страданиями и гибелью миллионов людей для развлечения просто недопустимо.
С релизом нового альбома у группы начинается тур по европейским городам. Чтобы поддержать альбом, по городам будет курсировать грузовик, везущий огромную спичку. Альбом индастриал-металлистов «Rammstein», можно послушать в ВК, "Яндекс.Музыка", Apple Music и Spotify.
Группа "Rammstein" образована в январе 1994 года в Берлине. Музыкальный стиль группы относится к жанру индастриал-металла. Основными чертами творчества группы является специфический ритм и эпатирующие тексты песен. Особую известность группе принесли сценические выступления, часто сопровождаемые использованием пиротехники. Состав группы со дня основания остаётся неизменным. По состоянию на 2018 год группа продала около 20 миллионов копий альбомов.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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