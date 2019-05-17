Это седьмой студийный альбом группы. На белой обложке изображена одна спичка. До этого группа 10 лет сохраняла молчание.Поклонникам "огненного" Тилля Линдеманна уже известны две из них - это «Radio» ("Радио") и «Rammstein» ("Германия"). Видеоклипы группы давно становятся объектом скандалов, вызывая каждый раз неоднозначную реакцию. Так произошло и в этот раз.Причиной недовольства стало изображение нацистского концлагеря. Бывшая глава Центрального совета евреев в Германии Шарлотта Кноблох заявила, что артисты "переступили черту" и спекулировать страданиями и гибелью миллионов людей для развлечения просто недопустимо.Чтобы поддержать альбом, по городам будет курсировать грузовик, везущий огромную спичку. Альбом индастриал-металлистов «Rammstein», можно послушать в ВК, "Яндекс.Музыка", Apple Music и Spotify.

Группа "Rammstein" образована в январе 1994 года в Берлине. Музыкальный стиль группы относится к жанру индастриал-металла. Основными чертами творчества группы является специфический ритм и эпатирующие тексты песен. Особую известность группе принесли сценические выступления, часто сопровождаемые использованием пиротехники. Состав группы со дня основания остаётся неизменным. По состоянию на 2018 год группа продала около 20 миллионов копий альбомов.