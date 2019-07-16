ИА «Ореанда-Новости» . Звёздный стилист Джеймс Джонсон объяснил, почему жена принца Гарри Меган Маркл. Его слова приводит Daily Mail. Эксперт обратил внимание, что со дня появления на свет сына Арчи в мае герцогиня присутствует на официальных мероприятиях. С такой прической её видели, например, на параде Trooping The Colour, на Уимблдонском турнире, на крестинах сына и на европейской премьере мультфильма «Король Лев».

По словам Джонсона, пучок — это оптимальная прическа для новоиспеченных матерей, поскольку она защищает волосы от послеродовых повреждений. «Во время беременности цикл выпадения волос останавливается и вы перестаете терять волосы. После родов все волосы, которые должны были выпасть за девять месяцев, выпадают за короткий срок», — пояснил стилист. Он также отметил, что пучок — прекрасный выбор для жаркой летней погоды.

«Кроме того, прежде её критиковали за небрежный пучок. Поэтому, возможно, чтобы успокоить критиков, теперь она отдает предпочтение более строгому образу», — заключил Джонсон.

Ранее в июле сообщалось, что Меган Маркл нарушила протокол, появившись на теннисном турнире Уимблдон в джинсах. Жена принца Гарри сидела в частной зоне корта, для посетителей которой существуют специальный дресс-код. Однако герцогиня проигнорировала регламент: на ней были синие зауженные джинсы. Организаторы турнира нелестно отзывались о поведении Меган Маркл и назвали её ночным кошмаром.