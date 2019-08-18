ИА "Ореанда-Новости" Известная картина легендарного художника Леонардо да Винчи под названием «Мадонна в скалах» стала предметом обсуждения многих искусствоведов.

Детали изображения, скрытого под слоем краски, на картине да Винчи были изучены специалистами. Они смогли «прочитать» первую версию этой картины. Основное отличие от конечного результата заключалось в том, что художник хотел расположить фигуры Девы Марии, Иисуса Христа и Иоанна Крестителя совершенно иначе. По информации, предоставленной сотрудниками Лондонской картинной галереи, до сих пор не выяснили, почему художник решил изменить положение и фигур.

Напомним, что картина «Мадонна в скалах» существует в двух версиях. Сначала Леонардо да Винчи написал тот вариант, который в настоящее время хранится во французском Лувре. Вторая версия картины хранится в Лондоне. Однако, эксперты утверждают, что скрытое изображение на «английской» версии максимально приближено к «французскому» варианту.

Исследователи использовали последние технологические приёмы при изучении картины. К ним можно отнести инфракрасную рефлектографию, рентгеновское флуоресцентное сканирование и гиперспектральную визуализацию. В результате долгого и кропотливого изучения стало известно, что знаменитый художник планировал разместить женскую фигуру в левой части картины, повернув Деву Марию, таким образом, чтобы она смотрела на маленького Иисуса и ангела. В отличие от первоначального изображения, взгляд Девы Марии направлен на Иоанна Крестителя. Что послужило причиной изменения взгляда и позы женщины, остаётся предметом дальнейшего исследования.