Раскрыта тайна картины да Винчи "Мадонна в скалах"
Детали изображения, скрытого под слоем краски, на картине да Винчи были изучены специалистами. Они смогли «прочитать» первую версию этой картины. Основное отличие от конечного результата заключалось в том, что художник хотел расположить фигуры Девы Марии, Иисуса Христа и Иоанна Крестителя совершенно иначе. По информации, предоставленной сотрудниками Лондонской картинной галереи, до сих пор не выяснили, почему художник решил изменить положение и фигур.
Напомним, что картина «Мадонна в скалах» существует в двух версиях. Сначала Леонардо да Винчи написал тот вариант, который в настоящее время хранится во французском Лувре. Вторая версия картины хранится в Лондоне. Однако, эксперты утверждают, что скрытое изображение на «английской» версии максимально приближено к «французскому» варианту.
Исследователи использовали последние технологические приёмы при изучении картины. К ним можно отнести инфракрасную рефлектографию, рентгеновское флуоресцентное сканирование и гиперспектральную визуализацию. В результате долгого и кропотливого изучения стало известно, что знаменитый художник планировал разместить женскую фигуру в левой части картины, повернув Деву Марию, таким образом, чтобы она смотрела на маленького Иисуса и ангела. В отличие от первоначального изображения, взгляд Девы Марии направлен на Иоанна Крестителя. Что послужило причиной изменения взгляда и позы женщины, остаётся предметом дальнейшего исследования.
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