ИА «Ореанда-Новости». Известный австралийский и американский киноактер Рассел Кроу рассказал историю о том, как распивал спиртные напитки дома у своего коллеги Леонардо Ди Каприо и, будучи «навеселе», решил приобрести голову динозавра за 35 тыс. долларов.

«Я купил его для своих детей. И, вы знаете, в этот момент я немного расслабился, так как в сделке участвовала куча водки» , — сказал Кроу во время радиоэфира на SiriusXM с Говардом Стерном. По словам артиста, Ди Каприо хотел купить другую голову динозавра, но прежде всего продать уже имеющуюся у него. Недолго думая, Кроу согласился стать покупателем.

Однако весной 2018 года звезда «Гладиатора» устроил распродажу «Искусство развода» в Сиднее, на котором распродал многие личные вещи для того, чтобы закончить бракоразводный процесс со своей теперь уже экс-супругой Даниэль Спенсер. В том числе с молотка ушел и череп древнего ящера.

«Я думаю, что с тех пор, как я его продал, его стоимость почти удвоилась», — цитирует артиста CNN.

Всего во время аукциона «Искусство развода» Кроу выручил более $3 млн. Помимо динозавра, артисту удалось продать алюминиевый меч Максимуса, бутафорскую колесницу из фильма «Гладиатор» и скрипку капитана Джека Обри из фильма «Хозяин морей: На краю Земли». Аукцион состоялся в 54-й день рождения Кроу, который мог бы стать 15-й годовщиной его свадьбы со Спенсер.