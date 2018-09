ИА «Ореанда-Новости». В кинотеатре «Ленинград Центра» можно увидеть самые новые голливудские премьеры с присутствием режиссеров и критиков, шедевры отечественного кинематографа, работы иностранных мэтров, самые интересные и значимые фильмы - участников крупнейших кинофестивалей последних лет.



В октябре в кинотеатре "Ленинград Центра" можно будет увидеть следующие премьеры:



RSC: Ромео и Джульетта

7 октября 19:00

Постановка Королевской Шекспировской компании

Королевская Шекспировская компания на пятом году руководства энергичного Грегори Дорана продолжила экспериментировать: в 2018 году все постановки RSC перешли в руки женщин-режиссеров. За «Ромео и Джульетту» взялась заместитель художественного руководителя компании Эрика Уаймэн. В одном интервью Грегори Доран как-то сказал, что Королевская Шекспировская компания не нуждается в звездах, – она создает их сама. Когда видишь, как на разрыв аорты играют обреченных юных любовников Карен Фишуик и Балли Джилл в спектакле Эрики Уаймэн, в это легко верится.

Но Уаймэн не просто взяла на роли молодых героев начинающих и очень энергичных актеров, – она повторила свой успешный ход, впервые обкатанный на спектакле RSC «Сон в летнюю ночь» 2016 года. Тогда постановка «Сна» во время гастрольного тура по Британии в каждом городе собирала свиту Титании из местных актеров-любителей и школьников. Теперь же школьники участвуют в прологе «Ромео и Джульетты», с невероятным энтузиазмом изображая буйную массовку противоборствующих группировок Монтекки и Капулетти.

Но невозможно сыграть искреннее изумление школьника, когда он действительно впервые осмысленно произносит хрестоматийные строки и понимает, что они – про него. Уаймэн снова убила двух зайцев одним выстрелом: привлекла к постановке живое внимание подростков всей страны и – сделала пьесу Шекспира для современных тинейджеров не менее актуальной, чем новый сезон сериала «Конец этого гребаного мира» (The End of the F*ing World, 2017).

Этой искренней страстью наполнен весь спектакль: словно никто на сцене не знает, что он играет в бессмертной трагедии; вы видите не актеров, а живых людей, которые не представляют, к каким последствиям приведут их поступки. Неожиданно для зрителей известный сюжет превращается в захватывающий триллер, от американских горок которого будет сложно оторваться.

Экстаз

14 октября 19:00

Кинопоказ

Рождение и смерть – невероятный опыт, а жизнь – ускользающее наслаждение. Выпускники академии современного танца решают устроить прощальную вечеринку. Однако таинственным образом под нарастающий ритм музыки их всех охватывает эйфория, которой невозможно сопротивляться. Теперь балом правит зловещий хаос и спасение можно найти, только отдав свою душу танцу. Для одних эта ночь обернется суровым испытанием, а другие познают настоящий экстаз…

Номинации и награды: Премия Каннского кинофестиваля.

Режиссер: Гаспар Ноэ

Royal Opera House: Майерлинг

15 октября 21:15

Прямая трансляция балета

Опасные страсти, семейные тайны и политические интриги в каждой минуте смелой хореографии этого балета Кеннета МакМиллана, сюжет которого основан на реальных событиях.

«Майерлинг» с его эмоциональной глубиной, нервными образами и одной из самых трудных партий для танцовщика-мужчины является классикой Королевского балета. Кеннет МакМиллан поставил сложный балет о психологических метаниях крон-принца Рудольфа, наследника империи Габсбургов. С самого начала балета роскошь австро-венгерского двора противопоставляется тайным любовным и политическим интригам, которые в конце концов приводят сюжет к кровавой развязке в виде двойного самоубийства. Большой состав даёт возможность для развёрнутых ансамблей вдобавок к многочисленным сольным вариациям главного героя и оставляющим чувство тревоги чувственным па-де-де. Этот балет, искрящийся страстью, пылкостью и безумием, доказывает, что правда иногда бывает скандальнее вымысла.

Как прогулять школу с пользой

19 октября 20:00

Звезда фильма «1+1» Франсуа Клюзе представит свой новый фильм в кинотеатре «Ленинград Центра»!

«Как прогулять школу с пользой» — увлекательная история о том, как юный Поль из парижского приюта для сирот вслед за приемными родителями переезжает в окруженное лесами поместье графа Френе. Здесь Поль попадает в новый мир, полный свободы, приключений и незнакомцев. А самым большим его другом становится загадочный Тотош (Франсуа Клюзе) — философ, романтик и браконьер. События фильма разворачиваются в начале 1920-х.

Один из лучших актеров французского кино звезда фильма «1+1» Франсуа Клюзе лично представит картину на премьере в «Ленинград Центре» и примет участие в artist-talk с киноведом Михаилом Трофименковым.

Свою первую роль Франсуа Клюзе сыграл в фильме «Коктейль Молотова» (1980), повествующем о французской весне 1968 года. В том же году началось его сотрудничество с одним из главных режиссеров «новой волны» Клодом Шабролем: Клюзе сыграл в его картинах «Конь гордыни» (1980), «Призраки шляпника» (1982), «Женское дело» (1988), «Ад» (1994). Снимался у Бертрана Тавернье («Слишком красивая для тебя», «Около полуночи»), Клода Зиди («Ассоциация злоумышленников»), Роберта Олтмана («Высокая мода»). Самую знаменитую из своих ролей последних лет Франсуа Клюзе сыграл в комедийной мелодраме «1+1» (2011), а самой престижной из его наград является премия «Сезар» за лучшую мужскую роль в фильме «Не говори никому» (2007).

Артист

21 октября 19:00

Голливуд, октябрь 1927 года. Кинокомпания Warner Bros. выпускает первый полнометражный звуковой фильм «Певец джаза». Немое кино уходит в прошлое, начинается новая эпоха!

Зрители ликуют, но для многих звезд киноиндустрии звуковая революция – это драма. Знаменитый актер Джордж Валентайн (Жан Дюжарден) и слышать не хочет о микрофонах на съемочной площадке. Слава артиста начинает меркнуть. Тем временем тайно влюбленная в Валентайна статистка Пеппи Миллер (Беренис Бежо) стремительно набирает популярность, используя природный шарм и блестящие вокальные данные. Только любовь поможет герою вчерашних дней и звезде нового поколения обрести счастье.

Смелый и безупречный оммаж Золотому веку Голливуда. Триумф позитива. Объяснение в любви зрительскому кино – безудержно веселое, трогательное и нежное одновременно. Отрада для глаз, уставших от компьютерных спецэффектов и 3D. В 2011 году фильм получил 5 премий «Оскар» в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая мужская роль», «Лучшая музыка», «Лучшая работа художника по костюмам».

Queen: Live in Bohemia

23 октября 20:00

Легендарный концерт транслировался в прямом эфире на телеканале BBC в канун Рождества 1975 года из музыкального театра «Хаммерсмит Одеон» в Лондоне.

Благодаря уникальным документальным кадрам зрители узнают о главных событиях в карьере группы, повлиявших на дальнейшую историю Queen. Но главное в этом фильме — живое исполнение таких мировых хитов, как «Killer Queen», «Liar», «Keep Yourself Alive», «Now I’m Here» и, конечно же, «Bohemian Rhapsody». Именно на этом шоу группа впервые исполнила композицию, которой суждено было стать величайшей в истории рок-музыки. «Богемская рапсодия» превратила амбициозных выскочек, начинавших в барах и колледжах, в титанов мировой сцены и стала визитной карточкой Queen на десятилетия вперед.

Особенное место в фильме занимают кадры из студии и первые видео с участниками группы, по которым можно проследить первые шаги легендарного коллектива. «Queen: Live in Bohemia» — это уникальная история о ранних Queen, рассказанная самими участниками группы.

Брайан Мэй: «Концерт в Хаммерсмите был особенным, поскольку это случилось впервые. Рождественское шоу! Мы исполнили вживую всю концертную программу в прямом эфире по телевидению. Качество записи, которая была перенесена на цифровой носитель, просто потрясающая. Но важнее всего, что энергия, царившая на концерте 1975 года, сохранилась в полном объеме и в этой версии. И у вас есть уникальный шанс почувствовать эту потрясающую энергетику!»

