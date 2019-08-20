ИА «Ореанда-Новости» Режиссёр и художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров госпитализирован и находится в реанимационном отделении. Диагноз, поставленный 85-летнему артисту, – двустороннее воспаление лёгких.

Известный режиссёр чувствовал себя плохо уже на протяжении несколько дней, однако обратился за медицинской помощью лишь после появления тяжёлой одышки.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер сообщил, что в настоящее время медики проводят анализы для подтверждения диагноза. «Мы надеемся, что он отделался лёгким испугом», – сказал коллега режиссёра, упомянув о том, что самочувствие пациента нормальное и его могут выписать из больницы в течение 3 дней.